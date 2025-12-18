El 28 % de los venezolanos en Perú es pobre, pero el 61 % cuenta con residencia vigente

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrolló esta encuesta en ocho ciudades del país, entre agosto y noviembre del 2024, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Mundial para medir las condiciones de vida de los aproximadamente 1,7 millones de venezolanos residentes en Perú.

"Esta investigación permitirá desmitificar percepciones, realizar una focalización efectiva; así como ejecutar un monitoreo integral a la población venezolana que contribuirá a una mejor toma de decisiones para este grupo poblacional", dijo la economista del Banco Mundial, Eliana Rubiano, durante la presentación de los resultados.

De acuerdo con la información obtenida en las ocho ciudades donde se ejecutó la encuesta, el gasto mensual por persona de la población venezolana que vive en Perú fue de 823 soles (244 dólares o 208 euros), cifra inferior en un 16,9 % en comparación con el gasto por persona de la población peruana.

Asimismo, el ingreso real promedio per cápita mensual de la población venezolana en las ciudades estudiadas fue de 956 soles (284 dólares).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao el ingreso fue de 930 soles (276 dólares), y en el resto de ciudades ascendió a 1.088 soles (323 dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El porcentaje de venezolanos con residencia vigente se incrementó en 33,7 % respecto al 2022 y los que tienen permiso temporal vigente se ubica en 20,8 % del total.

En ese sentido, la población venezolana sin permiso migratorio se redujo de 35,7 % en 2022 a 13,9 % en 2024.

La encuesta reveló que el 39,5 % de los venezolanos que viven en Perú en condición de pobreza se desempeñaba en la actividad de servicios, el 27,3 % en comercio, el 14,5 % en transportes y comunicaciones, el 12,8 % en manufactura, el 5,5 % en construcción y el 0,4 % en agricultura, pesca y minería.

De acuerdo con la condición de informalidad, el 95,9 % de la población venezolana en condición de pobreza tienen un empleo informal.

Igualmente, el 52 % de la población venezolana en el país son mujeres y el 48 % son hombres.

Con relación a la situación laboral, el 95,8 % trabaja, de los cuales el 67,4 % tiene entre 25 y 44 años de edad, el 16,4 % tiene 45 años o más, y el 16,2 % tiene entre 14 y 24 años de edad.

Sobre el envío de remesas, la encuesta señaló que el 43,8 % de los hogares venezolanos enviaron remesas a sus familiares residentes en Venezuela, cuyo promedio mensual fue de 199 soles (59 dólares).