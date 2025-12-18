El 4 % de la población mundial, 304 millones, vive fuera de su país de origen

La OIM destacó la contribución de los migrantes en sectores esenciales como la salud, la construcción, la agricultura y la tecnología, "aportando una asistencia vital en países con poblaciones envejecidas".

Pero además, también apoyan la economía de sus países con el envío de remesas a sus familias que, en 2024, alcanzaron los 905.000 millones de dólares (769.000 millones de euros), apuntó la OIM.

La organización matizó que la mayoría de estas remesas va a parar a países de ingresos medios y bajos para cubrir los gastos de comida, de educación y de salud, superando "en muchos casos" el valor de la ayuda extranjera y los flujos de inversión.

Aun así, la OIM recordó el riesgo que sigue suponiendo cruzar fronteras, especialmente cuando las rutas regulares están limitadas.

"Estos viajes pueden conllevar peligrosas travesías por el mar y el desierto, explotación y un acceso limitado a asistencia y protección", alertó.

El Mar Mediterráneo, subrayó, sigue siendo una de las rutas migratorias más mortíferas, con más de 33.000 muertes desde 2014.

Además, la OIM recordó que dentro de los países hay 83,4 millones de desplazados internos por conflictos, violencia y desastres.