El banco austríaco RBI deberá pagar 339 millones de euros a un oligarca ruso sancionado

En un comunicado, el banco señaló que un Tribunal de Arbitraje de Kaliningrado (Rusia) emitió este jueves una condena contra Strabag y sus accionistas austríacos, principalmente la filial rusa de RBI, que tendrán que indemnizar a la sociedad rusa Rasperia, relacionada con el empresario Oleg Deripaska.

Debido a que la indemnización puede ser ejecutada a través del banco ruso de RBI, esa entidad aprovisionará 339 millones de euros (397 millones de dólares) en sus cuentas en Rusia, aunque presentará al mismo tiempo un recurso contra la sentencia.

El monto incluye, según el Tribunal ruso, dividendos impagos de Strabag el año pasado y los intereses devengados hasta la fecha.

Oleg Deripaska, el oligarca beneficiado por el dictamen, es considerado cercano al Kremlin, por lo que fue sancionado por la Unión Europea (UE) en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Hasta abril de 2024 el empresario ruso fue uno de los principales accionistas de la constructora más importante de Austria, a través de la sociedad Rasperia.

El RBI, que sigue operando en Rusia pese a la invasión rusa de Ucrania hace casi cuatro años, intentó en el pasado adquirir las acciones del oligarca a cambio de su negocio ruso, una operación que finalmente no se llevó a cabo porque podría haber violado las sanciones europeas.

El RBI fue condenado en enero pasado por la Justicia rusa a pagar 2.000 millones de euros (unos 2.277 millones de dólares) a Rasperia, en un fallo considerado histórico por su inusual dureza.

La compañía rusa presentó la demanda ante la Justicia de su país al considerarse perjudicada por las sanciones dictadas por la UE contra Deripaska.

La UE entiende que el empresario es responsable de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.