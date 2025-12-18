Mundo
18 de diciembre de 2025 - 11:20

El BCE eleva dos décimas, al 1,4 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Madrid, 18 dic (EFECOM).- El Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado dos décimas, al 1,4 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, y ha elevado otras dos décimas, al 1,2 %, el pronosticado para 2026, en ambos casos impulsados por el dinamismo de la demanda interna en un contexto de debilidad externa por la política comercial global.

Por EFE

Tras una ligera moderación del crecimiento en 2026, el producto interior bruto (PIB) de la eurozona volverá a crecer un 1,4 % en 2027, una décima más que en el anterior pronóstico del BCE, que este jueves ha añadido la previsión de 2028, para el que prevé que el avance de la economía vuelva a ser del 1,4 %.

El BCE ha mantenido sin cambios, en el 2,1 %, la inflación media prevista para este ejercicio, en tanto que ha subido dos décimas, al 1,9 %, la de 2026.

Los expertos del BCE explican la revisión al alza de 2026 en que ahora se espera que la inflación de los servicios disminuya a un ritmo más lento.

Para 2027 la entidad ha rebajado una décima la inflación general, al 1,8 %, y para 2028 ha pronosticado un 2 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la inflación subyacente, sin energía y alimentos, los expertos proyectan una media del 2,4 % en 2025, 2,2 % en 2026, 1,9 % en 2027 y 2 % en 2028. EFECOM