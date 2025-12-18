El BCE eleva dos décimas, al 1,4 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025

Tras una ligera moderación del crecimiento en 2026, el producto interior bruto (PIB) de la eurozona volverá a crecer un 1,4 % en 2027, una décima más que en el anterior pronóstico del BCE, que este jueves ha añadido la previsión de 2028, para el que prevé que el avance de la economía vuelva a ser del 1,4 %.
El BCE ha mantenido sin cambios, en el 2,1 %, la inflación media prevista para este ejercicio, en tanto que ha subido dos décimas, al 1,9 %, la de 2026.
Los expertos del BCE explican la revisión al alza de 2026 en que ahora se espera que la inflación de los servicios disminuya a un ritmo más lento.
Para 2027 la entidad ha rebajado una décima la inflación general, al 1,8 %, y para 2028 ha pronosticado un 2 %.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Para la inflación subyacente, sin energía y alimentos, los expertos proyectan una media del 2,4 % en 2025, 2,2 % en 2026, 1,9 % en 2027 y 2 % en 2028. EFECOM