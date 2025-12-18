El BCE eleva dos décimas, al 1,4 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025

Madrid, 18 dic (EFECOM).- El Banco Central Europeo (BCE) ha mejorado dos décimas, al 1,4 %, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, y ha elevado otras dos décimas, al 1,2 %, el pronosticado para 2026, en ambos casos impulsados por el dinamismo de la demanda interna en un contexto de debilidad externa por la política comercial global.