El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 % porque la inflación está en el objetivo

El Consejo de Gobierno del BCE, que se reunió en la sede central de la entidad en Fráncfort, consideró "que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2 % a medio plazo", según un comunicado.

El BCE también mantiene los tipos de interés de las subastas semanales de financiación en el 2,15 %, y de los préstamos a un día en el 2,40 %.

El Consejo de Gobierno decidirá qué hacer con los tipos de interés en cada reunión según sean los datos económicos.

"Las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas", añade el comunicado del BCE.

El Consejo de Gobierno hace hincapié en que no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

El BCE prevé ahora que la inflación general se situará en el 2,1 % en 2025, el 1,9 % en 2026 (1,7 % en los pronósticos de septiembre), el 1,8 % en 2027 (1,9 % previsto en septiembre) y el 2,0 % en 2028.

La inflación se ha revisado al alza para 2026, debido a que el BCE espera ahora que la inflación de los servicios descienda más lentamente.

Asimismo el BCE estima que el crecimiento de la economía será más vigoroso que el previsto en las proyecciones de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna.

El crecimiento se ha revisado al alza hasta el 1,4 % en 2025 (1,2 % previsto en septiembre), el 1,2 % en 2026 (1 % previsto en septiembre) y el 1,4 % en 2027 (1,3 %) y se espera que se mantenga en el 1,4 % en 2028.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa en Fráncfort que comenzará a las 14.45 horas (13.45 horas GMT).

El Banco de Inglaterra recortó este jueves un cuarto de punto, hasta el 3,75 %, los tipos de interés en el Reino Unido, con el objetivo de impulsar la economía ante la caída de la inflación y un crecimiento débil.