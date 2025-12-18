El "bloqueo" de EE.UU. a Venezuela viola el derecho internacional, según Estado Mayor ruso

"La situación más alarmante (en América Latina) se desarrolla en torno a Venezuela, donde Washington se ha fijado como objetivo la destitución del presidente del país, que fue legítimamente elegido", dijo Guerásimov en una reunión con agregados militares extranjeros, reproducida por el Ministerio de Defensa.

Agregó que, "al mismo tiempo, se están tomando medidas para bloquear el tráfico marítimo y los vuelos aéreos en la región que violan el derecho internacional".

El Kremlin instó este jueves a la cautela en la situación en torno a Venezuela y advirtió de que es "potencialmente muy peligrosa".

"Observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que Rusia mantiene "contactos regulares" con Caracas, incluso al más alto nivel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento de sacarlo del poder.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de poder.

Además, el mandatario estadounidense afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump.