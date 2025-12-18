El Bolshói presentará por primera vez 'Cascanueces' con un audio descriptivo para ciegos

"Este año, por iniciativa de la dirección del Teatro Bolshói, se hará una presentación del ballet 'Cascanueces' de Piotr Chaikovski para ciegos y débiles visuales", señaló la institución cultural en un comunicado publicado en su portal oficial.

El Bolshói explicó que el espectáculo, que tendrá lugar en su Escenario Histórico, "estará acompañado por audiocomentarios profesionales, que permitirán a las personas con discapacidad visual sumergirse en la atmósfera especial de este cuento de hadas conocido por todos desde la temprana infancia".

La meca del ballet ruso indicó que el público asistente estará formado por escolares de centros educativos de rehabilitación y moscovitas que están siendo tratados en centros especializados del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de Moscú.

Al espectáculo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Rusia, también asistirán militares que participan en la guerra en Ucrania y sus familiares.

El audio descriptivo será interpretado por Vera Fevralskij, reconocida audiocomentadora rusa que anteriormente colaboró con el Bolshói en una iniciativa similar con la ópera 'Carmen' de Georges Bizet.