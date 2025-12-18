El DAX 40 sube un 1 % tras la caída de la inflación en EEUU

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1 % en 24.199,50 puntos.

Los precios de consumo bajaron en EEUU en noviembre hasta el 2,7 % interanual y en comparación con el 3 % en septiembre porque faltan los datos de octubre debido a que la Administración federal estadounidense estuvo cerrada.

Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sus tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2 % porque la inflación está en el objetivo y seguirá ahí.

El BCE considera que está "en una buena posición" con los tipos de interés en el 2 % por lo que es probable que los deje inalterados los próximos meses dado que la economía ha mostrado capacidad de resistencia .

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy subió un 3,5 %, hasta 119,60 euros.

Deutsche Bank ganó un 3,2 %, hasta 32,68 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, avanzó un 1,7 %, hasta 220,80 euros.

La química BASF perdió un 0,6 %, hasta 44,04 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag bajó un 0,6 %, hasta 49,49 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall subió un 1,5 %, hasta 1.550 euros, tras los rumores de que quiere vender su división de componentes automovilísticos.