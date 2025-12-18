El desempleo en Argentina baja al 6,6 % en el tercer trimestre de 2025

La tasa de desempleo del tercer trimestre fue 0,3 puntos porcentuales menor a la registrada en igual periodo de 2024, cuando se ubicó en el 6,9 %, según los datos del Indec.

El informe señala que, entre julio y septiembre pasados, 958.000 personas que buscaban trabajo en Argentina no tenían empleo, 133.000 menos que en el segundo trimestre de este año.

Esta medición abarca solo a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país, donde viven 29,9 millones de personas, sobre un total de población en Argentina de unos 47 millones de habitantes.

La tasa de ocupados que demandaron otro empleo fue del 16,1 %, con un descenso de un punto porcentual respecto al trimestre anterior y una caída de 1,5 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre julio y septiembre pasados, el total de personas con trabajo que buscaban otro empleo fue de 2,3 millones de personas, unas 100.000 menos que en el trimestre anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002 tras el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que ha vivido el país.

El informe también revela que la tasa de informalidad laboral subió al 43,3 %, con 5,9 millones de personas trabajando en esa condición.