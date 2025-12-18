El juez decidirá en mayo si excluye alguna prueba en el caso estatal de Luigi Mangione

El juez Gregory Carro dio a la defensa de Mangione hasta el 29 de enero para presentar sus argumentos finales sobre las pruebas que podrían presentarse en el juicio, según ABC 7.

Mientras, la Fiscalía tiene hasta el 5 de marzo para hacer lo mismo.

Carro dijo que espera tomar una decisión sobre si excluye alguna de las pruebas el 18 de mayo, día en que también tiene previsto fijar la fecha de comienzo del juicio, agrega el medio.

La Fiscalía insistió hoy en iniciar lo más pronto posible el proceso judicial, haciendo referencia a que la madre de la víctima tiene 77 años y está a la espera de que se cierre el caso.

Hoy terminaron las audiencias para la supresión de pruebas en el caso estatal de Mangione en Nueva York, donde se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado y otros ocho relacionados con la posesión de armas.

Durante las últimas semanas, la defensa ha pedido al juez la exclusión de diversas pruebas, incluidas cualquier evidencia encontrada en su mochila, como el arma, el cargador o sus escritos.

En total, han acudido al tribunal 17 testigos llamados por la Fiscalía, entre ellos guardias penitenciarios y los agentes que detuvieron al joven en un McDonald's de Altoona (Pensilvania).

Además de su juicio en Nueva York, Mangione tiene pendiente un juicio por la vía federal en el que el Gobierno de EE.UU. ha pedido para él la pena de muerte.