El papa aboga por la seguridad laboral y lamenta hay "demasiados" accidentes en el trabajo

"Aquellos que deberían ser siempre espacios de vida —en los que las personas pasan cada día gran parte de su tiempo y emplean una gran porción de sus energías— con frecuencia se transforman en lugares de muerte y de desolación", afirmó el papa durante una audiencia con asesores laborales en el Vaticano con motivo del 60.º aniversario de la Asociación de Consultores del Trabajo.

Durante el encuentro, el pontífice agradeció los esfuerzos en la prevención de accidentes mediante la formación continua de los trabajadores.

Además, hizo un llamamiento a preservar la dignidad de la persona e instó a los presentes a recordar que "en el centro de cualquier dinámica laboral no deben situarse ni el capital ni las leyes del mercado, ni el beneficio, sino la persona, la familia y su bien, respecto a los cuales todo lo demás es funcional".

Según León XIV, las empresas deben reconocer a los trabajadores en su dignidad y dar respuesta a las necesidades de las familias jóvenes y los padres con hijos pequeños, pero también de quienes, aun trabajando, deben cuidar de familiares ancianos o enfermos.

"Se trata de necesidades que ninguna sociedad verdaderamente civil puede permitirse olvidar o descuidar y vosotros tenéis la posibilidad de sostener a quienes luchan por afrontarlas", añadió.

En concreto, destacó que, "en un contexto en el que la tecnología y la inteligencia artificial gestionan y condicionan cada vez más nuestras actividades", urge comprometerse para que las empresas caractericen "ante todo y sobre todo" como comunidades humanas.

En su intervención, advirtió sobre dos posibles "tentaciones" en la profesión de consultoría laboral: "la excesiva burocratización de las relaciones" y "la lejanía y el distanciamiento de la realidad".