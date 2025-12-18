El TJUE tumba el desafío del Tribunal Constitucional de Polonia al Derecho de la UE

"El Tribunal Constitucional polaco no cumple las exigencias de independencia, imparcialidad y establecimiento previo por la ley, conforme al Derecho de la Unión", señaló el TJUE, que da la razón a la Comisión Europea (CE) "íntegramente" en su recurso.

En dos sentencias, el Tribunal Constitucional polaco declaró contrarias a la Constitución nacional determinadas disposiciones de los Tratados tal como las interpreta el Tribunal de Justicia, recordó la corte comunitaria.

También calificó expresamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al derecho a la tutela judicial efectiva de ultra vires, es decir, dictada fuera de las competencias que tiene atribuidas.

Al considerar que esas sentencias violan diversos principios fundamentales del Derecho de la Unión, incluida su primacía, la CE interpuso un recurso por incumplimiento contra Polonia ante el Tribunal de Justicia, que ha estimado íntegramente el recurso del Ejecutivo comunitario.

El alto tribunal europeo concluye que Varsovia vulneró principios fundamentales del ordenamiento comunitario.

Según la sentencia, esas decisiones del Constitucional polaco quebrantaron "la primacía, la autonomía, la efectividad y la aplicación uniforme del Derecho de la Unión", así como "el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia", al impedir a las autoridades nacionales aplicar normas del Derecho comunitario, señaló en un comunicado el servicio de prensa del TJUE.

La corte europea, con sede en Luxemburgo, subraya que Polonia "no puede invocar su identidad constitucional para no respetar valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE", como el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial, ya que esos valores "constituyen el fundamento de la propia identidad de la Unión" a la que el país se adhirió voluntariamente.

La sentencia recalca además que los tribunales nacionales "no pueden determinar unilateralmente el alcance y los límites de las competencias atribuidas a la Unión" y que cualquier duda sobre la validez o interpretación del Derecho europeo solo puede resolverse "a través de un diálogo con el Tribunal de Justicia, mediante el procedimiento prejudicial".

En paralelo, el Tribunal de Justicia considera acreditadas "graves irregularidades" en el nombramiento de tres jueces del Tribunal Constitucional polaco en 2015 y de su presidenta en 2016, lo que impide considerar a ese órgano "un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley", tal y como exige el Derecho de la Unión.

El TJUE recordó que Polonia deberá ajustarse "con la mayor brevedad posible" a lo dictado en la sentencia, bajo riesgo de nuevas acciones y eventuales sanciones económicas si persiste el incumplimiento.