El zoológico de Miami tendrá un nuevo hábitat para amenazado tigre de Sumatra

El nuevo espacio es una de las cinco mayores contribuciones en la historia del zoológico y busca mejorar el bienestar animal, la experiencia educativa y las acciones de conservación global, indica un comunicado.

La donación, de Ana VeigaMilton, Cecil Milton y la familia Milton, es una inversión "en el futuro de una especie al borde de la extinción", indicó José Romano, presidente y director ejecutivo de la Fundación del Zoológico de Miami.

La construcción del hábitat está prevista para abril y contará con zonas naturalistas y elementos culturales y educativos que permitirán a los visitantes conocer de cerca la situación de los grandes felinos y su conservación, indica el recinto.

Según Romano, esta donación es una inversión en la vida silvestre, sobre todo con el tigre de Sumatra, del que quedan menos de 400 ejemplares en libertad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La familia Milton ha financiado también el primer centro interactivo y multisensorial acreditado por la 'Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA)', así como el 'Ron Magill Conservation Endowment', que apoya la conservación de la vida silvestre y los hábitats naturales.

"Creemos en el poder de la educación, la compasión y la conexión", señaló en el comunicado la presidenta de la fundación, Ana VeigaMilton, quien expresó su deseo de que el nuevo hábitat motive a los visitantes a involucrarse en la preservación del tigre de Sumatra, en gravísima situación de extinción.