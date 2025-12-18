Emerge un vídeo del juicio al general que rehusó participar en la represión en Tiananmen

La grabación, de más de seis horas de duración, fue difundida a finales de noviembre en la red social X, bloqueada en China, por usuarios como el historiador chino Wu Renhua, residente en Estados Unidos y que la presentó como el registro íntegro del juicio celebrado en 1990 en un tribunal militar de Pekín.

El general fue condenado a cinco años de prisión, quedó apartado del Ejército y permaneció alejado de la vida pública hasta su fallecimiento en 2021.

Xu fue juzgado tras negarse a cumplir las órdenes de desplegar tropas en Pekín durante la represión de las protestas de junio de 1989, un episodio tabú para las autoridades chinas, que restringen cualquier tipo de conmemoración o referencia al evento.

Según Wu, quien participó en las manifestaciones en la capital china de 1989, el vídeo muestra a Xu defendiendo su decisión ante el tribunal, describiendo las órdenes recibidas y los motivos de su negativa, además de los intercambios con los jueces militares durante un proceso cuyo contenido solo se conocía hasta ahora de forma fragmentaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Xu argumenta en la grabación que "no era capaz de ejecutar esta misión mediante el uso de armas" y defiende que las protestas debían "abordarse por vías políticas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mando señaló asimismo que, por tratarse de una decisión de gran alcance, debía haberse emitido una orden escrita y aludió a que la instrucción le fue transmitida de forma oral.

Wu difundió el vídeo tras recibirlo de una fuente cuya identidad no hizo pública y tras comprobar, según explicó, distintos detalles del material para confirmar su autenticidad.

Pese a que el vídeo es inaccesible en las redes sociales chinas, la publicación de Wu alcanzó notoriedad entre los usuarios de X de lengua china, acumulando más de 2,6 millones de visualizaciones.

La represión de los manifestantes en Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín y sus aledaños, donde protestaban desde hacía semanas miles de estudiantes y trabajadores que exigían el fin de la corrupción y pedían una mayor apertura política.

La cifra de muertes por la represión de esa jornada no es exacta y oscila entre cientos y miles, según la fuente.