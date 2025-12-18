Emisario ucraniano aborda la guerra y las propuestas de paz con un alto diplomático chino

En su cuenta oficial de X, el alto diplomático recalcó que Liu acababa de regresar de consultas desde Moscú, e indicó que mantuvo con él un "intercambio de opiniones en profundidad" sobre la actual situación en la guerra de Ucrania y sobre propuestas para resolverla como la impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Confirmamos que el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial forman los cimientos de las relaciones ucraniano-chinas", agregó Kislistsia.

Otros temas tratados en el encuentro fueron el refuerzo de las relaciones comerciales y económicas o la interacción en el marco de los organismos internacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China también informó de la reunión, aunque, al respecto de la guerra, el comunicado se limita a indicar únicamente que "ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la crisis en Ucrania".

La Cancillería china destacó la "amistad y cooperación" con Kiev y los "resultados fructíferos" de la colaboración en áreas como comercio, agricultura, ciencia y tecnología o cultura, reiterando su disposición a "promover el desarrollo sostenido y a largo plazo de las relaciones bilaterales".

Durante su visita a Pekín, Kislistsia también se reunió con los embajadores de "países socios" como EE. UU. y Polonia, y se refirió asimismo a un "interesante encuentro" con expertos y analistas centrados en política internacional y seguridad.

Este jueves, tras verse con el emisario estadounidense, David Perdue, Kislistsia destacó la "muy buena conversación" que mantuvieron y subrayó que "siempre es positivo sentir el apoyo de socios como Estados Unidos".

La visita del diplomático ucraniano se produce mientras Kiev busca apoyos internacionales para avanzar hacia una salida negociada al conflicto iniciado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con especial énfasis en garantías de seguridad y respeto a su integridad territorial.

Desde el estallido de la guerra, China ha mantenido una posición ambigua: ha pedido respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, incluida Ucrania, y al mismo tiempo ha instado a considerar las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia, con la que ha estrechado sus relaciones.

Países occidentales acusan a Pekín de proporcionar apoyo bélico a Moscú, algo negado reiteradamente por las autoridades chinas, que han expresado su apoyo a una "solución política" a lo que denominan "crisis ucraniana".

Kislistsia ha participado en las últimas semanas en gestiones diplomáticas de alto nivel en Europa y en contactos con enviados estadounidenses, en un momento en el que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado su llamado a una paz "digna" y con garantías que eviten una nueva agresión rusa.