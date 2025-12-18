Enfrentamientos entre policía y manifestantes en Turín tras desalojo de un centro social

El desahucio a primera hora de' Askatasuna', que en euskera significa 'libertad', se enmarca en las pesquisas relacionadas con los recientes actos de violencia ocurridos en la ciudad, incluyendo los ataques contra la sede del diario 'La Stampa' y otros incidentes durante varias protestas en favor de Palestina, de acuerdo con los medios.

Entre los delitos investigados figuran daños, ocupación ilegal de edificios, resistencia a la autoridad y lesiones, informaron medios locales.

Durante la intervención policial, las autoridades se incautaron de dispositivos electrónicos, ropa utilizada en acciones violentas y bengalas, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Por la tarde, alrededor de un millar de personas participaron en una manifestación en las inmediaciones del edificio desalojado, considerado uno de los principales focos del movimiento autónomo italiano.

Al pasar cerca del lugar, algunos manifestantes lanzaron petardos y botellas contra los agentes, que respondieron con cañones de agua para dispersar a la multitud.

Además del ataque a la redacción de 'La Stampa' el 28 de noviembre durante una huelga nacional de periodistas, al colectivo se le vincula con varias acciones violentas en los últimos meses, como la ocupación de vías de dos estaciones de tren de la ciudad y los disturbios frente a la sede de la multinacional Leonardo, el 3 de octubre.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, celebró el desalojo en redes sociales como "una señal clara por parte del Estado": "No debe haber lugar para la violencia en nuestro país", escribió en su cuenta de X.

El pasado 18 de marzo, la Junta Municipal de Turín había aprobado la renovación del pacto de colaboración para la transformación del centro social 'Askatasuna' en un bien común, incorporando una moción que confirmaba la aceptación de métodos democráticos y el rechazo de toda forma de violencia y racismo.

El acuerdo incluía actividades en la planta baja del edificio, mientras que los tres pisos superiores fueron declarados inhabitables, así como requisitos de seguridad e higiene, la presentación de un informe semestral sobre las actividades y la prohibición de modificar la estructura más allá de lo previsto en la rehabilitación en curso.