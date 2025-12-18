España compra 100 helicópteros militares a Airbus

Los contratos son parte del Plan Nacional de Helicópteros anunciado en mayo para la modernización de los medios de defensa y seguridad, tienen un presupuesto de 4.000 millones de euros y las nuevas unidades se entregarán entre 2027 y 2031.

La información fue facilitada este jueves por el consejero delegado de Airbus Helicopters en España, Fernando Lombo, en una rueda de prensa celebrada en la planta de Albacete (España), donde la empresa fabrica estos aparatos.

Los contratos incluyen 13 helicópteros H135, de ellos 12 unidades para el Ejército del Aire y del Espacio y uno para la Armada, que se destinarán a enseñanza avanzada de pilotos y misiones de apoyo logístico ligero y observación.

Además 50 del modelo H145M, todos para el Ejército de Tierra, para misiones como formación de pilotos, ataque ligero, apoyo logístico y respuesta a emergencias.

Asimismo, 6 del H175M para el Ejército del Aire y del Espacio, que se utilizarán para misiones de acción de Estado y transporte de personalidades, y que sustituirán a flotas obsoletas.

Finalmente, 31 de la versión NH90: 13 para el Ejército de Tierra, 12 para el Ejército del Aire y del Espacio y 6 para la Armada, destinados a misiones de transporte táctico, maniobra y operaciones especiales, además de completar la flota de guerra anfibia de la marina.

Precisamente Airbus entregó este jueves a Defensa los tres últimos NH90 de nueve recibidos este año por un contrato anterior con Aribus.

En un comunicado, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó que "esta inversión es estratégica y se centra en aumentar significativamente las capacidades de seguridad y defensa de España, asegurando la autonomía estratégica nacional en un sector clave de la defensa europea."

A últimos de agosto pasado, la OTAN estimó que España estaba destinando al gasto militar el 2 % de su producto interior bruto durante 2025, aunque seguía siendo uno de los aliados que menos proporción presupuestaria dedica a defensa en el contexto de la guerra de Ucrania y el aumento europeo de estas partidas.

Ese objetivo de gasto del 2 % fue acordado por los miembros de la alianza en 2014 para el decenio posterior.