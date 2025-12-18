España compra nueve enconchados de Nueva España para el Museo de América

Las pinturas, de finales del siglo XVII y producidas en el Virreinato de Nueva España, "serán adscritas al Museo de América, que posee la colección más importante de este género", informó el departamento este jueves, que no precisó quien era el vendedor.

De temática mariana, esta serie, que se ha conservado íntegra y en buenas condiciones, es un perfecto ejemplo de una de las manifestaciones más llamativas de este periodo, los enconchados, una técnica que solo se desarrolló durante un siglo y de la que únicamente se conocen alrededor de 300 muestras en el mundo.

La serie adquirida destaca por la riqueza material, los detalles propios del gusto barroco novohispano y la preciosismo ornamental, que se vincula a la fascinación por el lujo asiático entre los siglos XVI y XVIII.

La colección adquirida incluye, por un lado, ocho enconchados con escenas de la vida de la Virgen; y por otro, una obra de factura similar: 'Virgen de Guadalupe', "que seguramente también formó parte del mismo conjunto", señala el ministerio.

También se incluyen detalles singulares como la presencia frecuente del Espíritu Santo en forma de paloma, realizada con nácar, en varias escenas.

En la iconografía destaca la riqueza decorativa del ajuar doméstico y ceremonial. También sobresalen las ropas de los personajes por su suntuosidad y el refinamiento de su ejecución.

En las escenas exteriores de la vida de la Virgen se incluyen nubes con perfiles realizados en oro, reflejo de la influencia oriental de las obras.

En el caso de la 'Virgen de Guadalupe', destacan los claveles y rosas de Castilla que la rodean y evocan la tradición de las apariciones guadalupanas al campesino chichimeca Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, actual México, en 1531.

Los marcos que acompañan las tablas están realizados en la misma técnica del enconchado. Están pintados imitando la laca negra y dorada de origen japonés, denominada 'urushi', e incluyen rosetas y puntas de diamante.

La producción de enconchados se concentra en Nueva España entre las décadas finales del siglo XVII y los primeros años del XVIII.

Es una expresión artística muy breve, de la que solo se conservan en torno a 300 obras, de las que casi un centenar se custodian en el Museo de América. Esto la convierte en la colección más importante de este género del mundo.