Francia aprueba una ley que rehabilita a los homosexuales y abortistas condenados

Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad en la cámara baja, que en los últimos tiempos se ha caracterizado por una fuerte división política.

Sin embargo, la relativa a los homosexuales deberá todavía ser objeto de un último trámite y pactada con el Senado, con quien persiste una diferencia sobre los años que hay que tener en cuenta y el monto de la indemnización a la que tienen derecho los afectados.

Los diputados incluyeron los años del régimen de Vichy, al considerar que a partir de la liberación se asumió la misma ley impuesta por el régimen pronazi, que consideraba la edad mínima para mantener relaciones homosexuales en los 21 años, frente a los 15 años.

Además, los senadores fijaron la indemnización en algo menos de 10.000 euros y 150 por cada día de detención adoptado en la Asamblea Nacional.

La edad de consentimiento generó unas 10.000 condenas, mientras que el delito de ultraje al orden público, que estaba más severamente penado cuando era cometido por personas del mismo sexo, afectó a unos 40.000 homosexuales.

En cuanto a los delitos de aborto, la ley adoptada no prevé ninguna indemnización para las afectadas, más de 11.600 mujeres, según las estimaciones oficiales.

El texto reconoce que durante años Francia fomentó leyes que penalizaban el aborto, lo que condujo a la muerte de muchas de ellas, cuando intentaban hacerlo de forma clandestina, mientras que otras sufrieron problemas de salud o fueron condenadas.

La ley fue adoptada después de que Francia introdujera el derecho al aborto en su Constitución y cuando la ley que lo despenaliza cumple 50 años.

Aunque muchas asociaciones feministas consideran que ese derecho no se ejerce todavía de forma plena en el país donde una de cada cinco mujeres acude al extranjero para abortar.