Frederiksen dice que lo crucial ahora es asegurar que Ucrania tenga fondos para defenderse

"Lo crucial ahora es asegurar que Ucrania tenga fondos. Así de simple. Que tengan los recursos financieros para poder seguir defendiéndose a sí mismos y al resto de nosotros", dijo Frederiksen a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

La mandataria de Dinamarca, cuyo país ostenta la Presidencia semestral del Consejo de la UE, enfatizó que esta cumbre es "muy, muy importante" para el futuro de Europa y aseguró que la situación es tan grave que estaría dispuesta a respaldar la utilización de los fondos rusos congelados sin contar con Bélgica.

"Con todo lo que está sucediendo, Europa debe poder tomar las decisiones necesarias para que podamos cuidar de nuestros ciudadanos. Lo que más me gustaría es que encontráramos una solución amistosa y unánime, pero el tiempo apremia", dijo.

Frederiksen recordó que la UE suele decidir muchas cuestiones por unanimidad, pero señaló que se ha llegado a un punto en el que las cosas se deben hacer de otra manera para ser capaces de alcanzar un acuerdo.

"No puede ser que uno o dos países bloqueen que los demás podamos cuidar de nuestros países", dijo en referencia a la oposición de países como Bélgica y Hungría a usar los activos rusos congelados, la mayoría de ellos en la firma belga Euroclear.

La primera ministra danesa señaló que entiende la objeción belga de no querer asumir el riesgo sola, pero dijo que "el mensaje del resto de nosotros es que Bélgica no es la única que lo asume".

También afirmó que los países de la UE deben reforzar su capacidad militar si quieren defenderse de la amenaza rusa, porque Moscú se está rearmando mediante su economía de guerra y Europa no lo está haciendo al mismo ritmo.

"Además de la financiación de Ucrania, uno de los mensajes más importantes de esta reunión es, una vez más, que Europa debe rearmarse. De lo contrario, no podremos defendernos", subrayó.