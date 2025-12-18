FundéuRAE: “christmas”, alternativas

En las noticias relacionadas con la época navideña se pueden ver frases como estas: “Un christmas corporativo bien diseñado proyecta una imagen cuidada”, “El ayuntamiento ha lanzado un nuevo concurso de christmas dirigido a los alumnos” o “La tradición de enviar christmas se vuelve a poner en valor para desear felices fiestas”.

El anglicismo “christmas” procede, según el diccionario académico, de la expresión “Christmas card”, que significa ‘tarjeta de Navidad’. Como se ve, este sustantivo puede sustituirse fácilmente por esa misma denominación o por otras como “felicitación de Navidad” o “tarjeta navideña”.

También es posible adaptarla como “crismas”, que se mantiene invariable en plural (“un crismas”, “varios crismas”), o “crisma” (plural “crismas”), de acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por tanto, en las frases del inicio se podría haber escrito, por ejemplo, “Una felicitación navideña corporativa bien diseñada proyecta una imagen cuidada”, “El ayuntamiento ha lanzado un nuevo concurso de crismas dirigido a los alumnos” y “La tradición de enviar tarjetas de Navidad se vuelve a poner en valor para desear felices fiestas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se recuerda, finalmente, que la palabra “Navidad” se escribe con mayúscula si alude al día que sigue a la Nochebuena, mientras que se puede escribir con mayúscula o con minúscula (que es preferible) si se refiere al periodo entre las festividades de Nochebuena y Reyes, sentido con el que además es más habitual el uso del plural “navidades” (o “Navidades”).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.