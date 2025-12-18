Guatemala implementa un aumento de entre el 4 y el 7,5 por ciento en el salario mínimo

La medida, menor al incremento ordenado el año pasado que llegó a ser del 10 por ciento, fue oficializada esta noche por el Gobierno que preside Arévalo de León.

El aumento más grande fue del 7,5 por ciento para los trabajadores no vinculados a la agricultura, cuyo salario quedó establecido ahora en 4.252 quetzales (aproximadamente 552 dólares o 471 euros).

Por su parte, el incremento para los trabajadores agrícolas fue del 5,5 por ciento, por lo que ahora ganarán como mínimo por ley 4.041 quetzales (524 dólares).

De igual manera, el aumento para quienes laboren en maquilas fue del cuatro por ciento, con un nuevo salario 3.659 quetzales (475 dólares).

El Gobierno guatemalteco explicó en un comunicado de prensa que los aumentos fueron determinados "con base en parámetros técnicos".

Además, destacó que el aumento del 10 por ciento del año pasado "generó efectos positivos sobre el empleo" y creció en un 4,7 por ciento la afiliación al Seguro Social.

En Guatemala, alrededor del 70 por ciento de la población en condiciones de trabajar lo hace en el sector informal, sin acceso a prestaciones y tampoco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

El Gobierno también resaltó que la inflación en 2025 fue del 1,26 por ciento, por debajo de la registrada en 2024 que ascendió al 3,8 por ciento.

"He tomado esta decisión teniendo clara nuestra prioridad: garantizar que existan remunieraciones más justas para el trabajo digno", dijo Arévalo de León en un mensaje mediantes sus canales oficiales de comunicación.

Habitualmente, los aumentos del salario mínimo en el presente siglo han sido del 2 al 7 % anuales, como ocurrió por ejemplo en el periodo del anterior presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024), quien dictaminó incremento de entre el 4 al 7 % durante diciembre de cada uno de sus cuatro años de Gobierno.