India cierra dos centros de visados en Bangladés tras protestas ante su misión en Daca

Dos de sus centros de expedición de visados permanecerán cerrados "debido a la situación de seguridad", y las citas previstas para hoy serán reprogramadas, según un aviso publicado en la página oficial de los Centros de Solicitud de Visados de la India (IVAC).

La medida se produce un día después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores indio convocara al alto comisionado de Bangladés en Nueva Delhi para presentarle una protesta formal por las amenazas de elementos extremistas contra su misión diplomática y por lo que calificó como una "falsa narrativa" contra la India.

Las protestas, convocadas en las últimas horas por distintos grupos políticos bajo la bandera de la denominada "Unidad de Julio", incluyeron consignas contra la India y demandas como la extradición de la depuesta primera ministra Sheikh Hasina y de otros dirigentes que abandonaron el país tras el levantamiento del año pasado, según han reflejado medios locales.

Las fricciones entre ambos países se intensificaron después de que Daca acusara a Nueva Delhi de albergar a Hasina en el exilio y permitirle realizar llamamientos para desestabilizar el país antes de las elecciones, acusaciones que la India ha negado.

Bangladés está gobernado por un Ejecutivo interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus desde la dimisión de Hasina en 2024 tras protestas masivas.

La exmandataria fue condenada a muerte en noviembre por un tribunal bangladesí por crímenes de lesa humanidad, y Daca ha solicitado formalmente su extradición, una petición sobre la que Nueva Delhi evita pronunciarse alegando que forma parte de un proceso judicial que requiere consultas bilaterales.

La India cuenta con 16 centros de solicitud de visados en Bangladés, que procesan más de dos millones de solicitudes al año, y ha reiterado que espera que las autoridades bangladesíes garanticen la seguridad de las misiones diplomáticas y el orden público, especialmente de cara a las elecciones previstas para 2026.