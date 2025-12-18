Intensidad, emoción y misterio en las primeras imágenes de 'Amarga Navidad' de Almodóvar

Tras conocerse el póster de la película, la productora El Deseo publicó este jueves un avance de la cinta, que se estrenará el próximo 20 de marzo. Son escenas de las actrices Bárbara Lennie y Milena Smit en una playa y paseando por un paisaje volcánico.

También aparece el argentino Leonardo Sbaraglia, escribiendo; Aitana Sánchez Gijón, llorando por la calle; Patrick Criado, espiando tras unas bambalinas; y Vicky Luengo y Quim Gutiérrez, en intensos diálogos.

Según la sinopsis adelantada por la productora, la trama de 'Amarga Navidad' gira en torno a Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad cuya madre muere durante unos días festivos del mes de diciembre, y que encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante.

Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo. Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio, es su tabla de salvación en esos momentos de crisis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada de su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran simultáneamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán, (Leonardo Sbaraglia), entremezclando ficción y realidad.

Muchos de los intérpretes del nuevo trabajo de Almodóvar ya colaboraron antes con él, además de la genuina Rossy de Palma.

Bárbara Lennie apareció en 'La piel que habito' (2011); Leonardo Sbaraglia, en 'Dolor y Gloria' (2019); Victoria Luengo, en 'La habitación de al lado' (2024); y Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit, en 'Madres Paralelas' (2021).