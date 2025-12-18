Irak anuncia arresto en Siria de dos yihadistas del EI en coordinación con Damasco y EEUU

En un comunicado, las autoridades de seguridad iraquíes indicaron que el Comando de Operaciones Conjuntas realizó una operación contra el EI en el noreste de Siria, que dio como resultado el arresto de "dos objetivos importantes buscados por la justicia iraquí".

Las Fuerzas Armadas y la Inteligencia militar iraquíes materializaron la operación, "en coordinación con las fuerzas de seguridad sirias y con el apoyo técnico de la Coalición Internacional", añadió la nota.

"Se llevó a cabo con éxito una operación dirigida a dos objetivos importantes buscados por la justicia iraquí en el noreste de Siria, dentro de territorio sirio, y los detuvo", añadieron las autoridades, sin dar detalles del lugar exacto.

Asimismo, la nota elogió estas operaciones por "fortalecer la capacidad de las naciones para enfrentar los desafíos de seguridad transfronterizos y proteger los intereses nacionales".

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, por su parte, informó de que "dos aviones de carga estadounidenses aterrizaron" en la base militar de Kharab al Jir, en el campo de Al Hasaka (noreste), y transportaban "lanzamisiles, armamento pesado, vehículos militares y soldados estadounidenses".

"Esto coincidió con intensos vuelos de la aviación de la Coalición Internacional sobre la zona", indicó, pero no hizo referencia a la detención de los presuntos yihadistas.

La detención se produce mientras Siria está sufriendo un pequeño repunte de ataques reivindicados por el EI, y en el marco de los esfuerzos de seguridad conjuntos entre ambos países para perseguir remanentes del grupo terrorista.

La organización fue derrotada territorialmente en Irak en 2017, tras haber controlado amplias zonas del país desde 2014, pero sus remanentes todavía siguen llevando a cabo ataques, sobre todo contra las fuerzas de seguridad iraquíes y particularmente en la frontera con Siria y el norte y centro del país.

Estado Islámico fue derrotado en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se extiende por varias provincias del país.