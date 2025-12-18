Israel cierra con Alemania el mayor acuerdo armamentístico de su historia

Jerusalén, 18 dic (EFE).- Israel, a través de la empresa pública Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), firmó este jueves una nueva venta a Alemania del sistema de defensa antimisiles de largo alcance Arrow 3; ampliando un acuerdo que suma unos 6.700 millones de dólares y constituye la mayor exportación de defensa en la historia de Israel.