Japón pide al Gobierno finlandés tomar medidas por el escándalo racista de Miss Finlandia

A la publicación, que recibió un aluvión de críticas de los internautas, se sumaron después imágenes similares publicadas por tres políticos de un partido ultraderechista que forma parte de la coalición de gobierno del país nórdico.

"Hemos enviado un mensaje de preocupación (al Gobierno finlandés) y esperamos que dé una respuesta apropiada" al escándalo, dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara.

El mensaje llega después de que el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se disculpara este miércoles públicamente por lo sucedido y se comprometiera a luchar contra el racismo en una declaración publicada en redes sociales por las embajadas de la nación nórdica en Japón, Corea del Sur y China.

El escándalo surgió a finales de noviembre, después de que la modelo finlandesa Sarah Dzafce, elegida Miss Finlandia hace tres meses, subiese a la red social Jodel una foto en la que aparecía estirando sus ojos para darles una forma rasgada, acompañada del texto "comiendo con un chino".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dzafce, quien una semana antes había competido en el concurso de Miss Universo en Tailandia, recibió un aluvión de críticas en las redes, ya que muchos internautas interpretaron el gesto como una burla racista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso se agravó cuando poco después los diputados Juho Eerola y Kaisa Garedew y el eurodiputado Sebastian Tynkkynen, los tres del partido ultraderechista Verdaderos Finlandeses, que forma parte de la coalición gubernamental finlandesa, subieron a sus propias redes sociales fotos en las que también aparecían con los ojos rasgados.

El asunto llegó hasta el Parlamento finlandés, donde el pasado lunes todos los partidos, excepto Verdaderos Finlandeses, criticaron duramente la actitud de los tres políticos ultraderechistas y les acusaron de dañar gravemente la reputación internacional de Finlandia.

Aunque Dzafce pidió perdón públicamente a la comunidad asiática, la organización responsable del certamen Miss Finlandia optó el pasado jueves por despojarla de su título y coronar en su lugar a Tara Lehtonen, primera finalista en el concurso de belleza.