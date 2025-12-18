Kallas: "Putin cuenta con que fracasemos, no podemos darle eso"

"Putin cuenta con que fracasemos, no podemos darle eso", dijo la política estonia, quien abogó por una "solución europea" a través de un "préstamo de reparación" del que responda el conjunto de la UE.

Sacar adelante esta solución permitiría aliviar a Bélgica, que tiene "mucha presión de Rusia, de países europeos y de Estados Unidos" pues custodia 185.000 millones de euros -el 27 % del PIB del país- en el banco Euroclear, según Kallas.

La Comisión Europea ha propuesto utilizar el rendimiento que generan los activos del Banco Central Ruso inmovilizados para otorgar a Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, que cubriría casi dos tercios de los 136.000 millones en ayuda militar y financiera que necesitará en ese periodo.

Kiev solo tendría que reembolsar el crédito una vez que Rusia pague reparaciones de guerra y la UE utilizaría a su vez ese montante para devolver a Moscú su dinero una vez que los activos dejen de estar congelados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bélgica ha insistido en que quiere ayudar a Ucrania, pero rechaza usar esos activos rusos congelados para financiar a Ucrania, como volvió a recordar este mismo jueves el primer ministro, Bart de Wever.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según Kallas, la solución de acordar un préstamo de reparación de guerra con cargo a la UE protegería a Bélgica, pues se solidarizaría el riesgo.

"Bélgica se limitará a cumplir la ley y quien tenga alguna preocupación podrá acudir a un tribunal contra la Unión Europea", dijo Kallas al entrar a una cumbre europea en la que también participará el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Si hacemos esta propuesta europea, quitamos la presión a Bélgica porque entonces toda la UE es responsable", insistió la exprimera ministra de Estonia.

Aunque se barajan otras opciones como emitir deuda conjunta, extremo que rechaza tajantemente Hungría, Kallas siguió defendiendo el citado préstamo.

"El asunto fundamental es que Rusia está causando daño en Ucrania y debe ser responsable de la reparación, esa es la idea del préstamo de reparación", explicó.

La alta representante subrayó la importancia de que la UE demuestre su fortaleza en este asunto.

"Por supuesto, somos veintisiete democracias y negociar lleva tiempo, pero al final tenemos que encontrar una solución", agregó Kallas.

La coordinadora de la diplomacia comunitaria se refirió también a las conversaciones de paz que pilota Estados Unidos y dijo que "van en la dirección adecuada".

"Ucrania necesita garantías de seguridad tangibles. Si hay un ataque, quién envía tropas, quién aporta capacidades... Una garantía, no en el papel pero con medios reales. Estados Unidos es parte de estas garantías", explicó.

Kallas cargó a Moscú la responsabilidad de que el acuerdo no avance.

"Está en riesgo por Rusia, que no ha aceptado nada. Hay un gran impulso para la paz, pero de un lado, ya que Rusia no se ha comprometido a nada. Hasta el alto al fuego por Navidad ha sido rechazado. Rusia es quien empezó la guerra, quien lanza las bombas y daña a los civiles. Y también puede acabar la guerra", resumió.

La alta representante agregó que los líderes europeos no abandonarán la cumbre hasta llegar a un acuerdo.

"Quizá la reunión no acabe hoy, pero nos quedaremos aquí hasta que encontremos una solución. Rusia quiere que pensemos que puede resistir más que nosotros, y por eso es importante que les mostremos que no es el caso", concluyó.