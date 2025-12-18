La Bolsa de México repunta un 2,05 % en jornada de avances y sube a 63.807,32 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias tras la publicación de la inflación al consumidor en Estados Unidos", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 2,05 % para romper una racha de tres sesiones de caídas. Al interior del mercado, 31 de las 35 principales emisoras mostraron ganancias".

Destacaron las ganancias de las emisoras: GCC (+4,92 %), Genomma Lab (+4,9 %), Grupo México (+4,46 %), Gentera (+4,36 %) y Cemex (+3,83 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día el índice mexicano ubicó el rendimiento de diciembre en +0,3 % y en lo que va del año +28,9 %.

"El IPC terminó la jornada de este jueves con una fuerte subida para romper una racha negativa. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 31 cerraron en terreno positivo", señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 18 unidades por billete verde, frente a los 18,01 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 246 millones de títulos por un importe de 36.001 millones de pesos (unos 1.997 millones de dólares).

De las 680 firmas que cotizaron en la jornada, 414 terminaron con sus precios al alza, 243 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 6,37 %; de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 5,64 %, y de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 5,16 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -9,04 %; de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el -3,34 %, y de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A), con el -2,99 %.