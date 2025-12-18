La Bolsa española gana un 1,15 % y renueva máximos históricos tras el BCE y el IPC de EEUU

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ganó 194,4 puntos hasta los 17.132,6 enteros. En el año, las ganancias acumuladas se incremental al 47,76 %.
De los grandes valores, el gigante textil Inditex sumó el 2,55 %; el grupo financiero BBVA, el 1,95 %; y banco Santander, el 1,26 %; mientras que Telefónica cedió el 0,29 % y la petrolera Repsol, el 0,13 %.
El IBEX 35 abrió la sesión con avances del 0,13 %, que se fueron incrementando a lo largo de una jornada marcada por la decisión del BCE de mantener los tipos de interés en el 2 % por cuarta reunión consecutiva, sus previsiones de crecimiento y unos datos de inflación en Estados Unidos mejores de lo esperado.