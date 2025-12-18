La Ley de Defensa de EE.UU. incluye millonarios proyectos militares en Puerto Rico

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, informó este jueves que la NDAA autoriza 66,5 millones de dólares para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, una base militar en Aguadilla (noroeste).

La medida también extiende hasta el 1 de octubre de 2026 la autorización para la construcción de talleres de ingeniería y mantenimiento en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas del Campamento Santiago (sur), un proyecto valorado en 14,5 millones de dólares.

La legislación, aprobada el miércoles por el Senado y enviada al escritorio del presidente Donald Trump para su firma, autoriza asimismo un aumento salarial del 3,8 % para todo el personal militar.

Además, incorpora la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que reautoriza la financiación y los programas de la Guardia Costera de los Estados Unidos para los años fiscales 2026 y 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta legislación incluye disposiciones clave que fortalecerán las operaciones de seguridad fronteriza marítima en el Sector San Juan y el Caribe, con un impacto directo en la seguridad de Puerto Rico, según el Gobierno de la isla, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos proyectos llegan en un momento de remilitarización de Puerto Rico con un aumento de la presencia de militares estadounidenses, que realizan desde hace meses maniobras en la isla.

A Puerto Rico, Estados Unidos también ha enviado cazas y otros equipamientos desde que comenzó su despliegue militar en el Caribe.

Venezuela pidió ayer una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano.