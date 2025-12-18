La OEA llama a partidos a evitar confrontaciones y sumarse al conteo especial en Honduras

Los actores políticos hondureños deben "evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello", indicó el organismo en la red social X.

El recuento especial debió iniciarse el pasado día 13, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero se ha retrasado por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de algunos partidos y trámites tecnológicos pendientes.

La MOE/OEA reiteró su llamado a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades de Honduras a "proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular" de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Señaló que "es responsabilidad" del Gobierno garantizar "seguridad en los recintos y procesos de escrutinio", y advirtió que su incumplimiento "tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país".

El mensaje del organismo fue divulgado horas después de que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hiciera un "llamado público" a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que se "desplacen de inmediato" al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral, ante la movilización de simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) hacia ese ente estatal.

Los militantes de Libre se movilizaron hacia el Infop luego de que la presidenta Xiomara Castro, les solicitó en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, manifestarse de forma pacífica y exigir el "voto por voto", reclamo que también ha hecho en varias ocasiones el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, alegando inconsistencias en el escrutinio.

"Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden", dijo la mandataria a los seguidores de Libre.

El CNE, que tiene plazo hasta el 30 de diciembre para divulgar los resultados finales, advirtió hoy que la Ley Electoral no permite un conteo "voto por voto" total sin causas legalmente acreditadas y que dicha medida podría afectar la validez del escrutinio especial.

El candidato del conservador Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, quien es respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, encabeza los resultados preliminares con el 40,54 % de los votos, frente a Nasralla, que obtiene el 39,19 %, tras procesarse el 99,80 % de las actas.

La aspirante de Libre, Rixi Moncada, quien ha denunciado fraude y ha pedido la anulación de los comicios, ocupa el tercer lugar con el 19,29 % de los sufragios.