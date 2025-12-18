La ONU denuncia el auge del narcotráfico en las fronteras de Afganistán

"Se han reportado casos en los que, para compensar la disminución del cultivo de amapola en Afganistán, se ha trasladado extensamente la producción al otro lado de la frontera, donde las redes de narcóticos afganas están demostrando resiliencia al reubicar a los agricultores y el equipo", afirma un informe de este mes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este traslado del cultivo, según el documento, también representa un potencial beneficio para grupos considerados terroristas por la ONU, incluidos el Estado Islámico en el Iraq y el Levante‑Jorasán (EIIL‑J) y los Tehrik-e Taliban Pakistán (TTP), también conocidos como los talibanes paquistaníes, ya que podrían aprovecharse de los ingresos provenientes de la amapola.

La ONU denunció además que el narcotráfico sigue dominando la economía informal en Afganistán, sosteniendo redes de traficantes, organizaciones criminales y algunos actores estatales pese a la política antidrogas del régimen talibán.

"El comercio de estupefacientes sigue dominando la economía informal en Afganistán. Este comercio sostiene una amplia red de traficantes, organizaciones criminales e incluso algunos actores estatales, que obtienen beneficios económicos", afirma el informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el mismo documento, aunque la prohibición del cultivo de la amapola redujo el volumen de opiáceos traficados desde Afganistán, se ha registrado un aumento en la producción de drogas sintéticas, especialmente metanfetamina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La superficie cultivada con amapola en 2025 se estimó en 10.200 hectáreas, un 20 % menos que en 2024 y muy por debajo de las 232.000 hectáreas cuantificadas en 2022.

En consecuencia la producción de opio disminuyó en 2025 con una caída del 32 % respecto a 2024, hasta un total estimado de 296 toneladas.

La caída del cultivo se ha dejado sentir también en los ingresos de los agricultores por la venta de opio, que cayó un 48 %, de 260 millones de dólares en 2024 a 134 millones en 2025.

Tras la prohibición dictada por los talibanes, muchos agricultores decidieron plantar cereales y otros productos, pero las sequías y la poca lluvia han dejado sin cultivar más del 40 % de las tierras agrícolas del país.

Al mismo tiempo, el retorno de unos cuatro millones de afganos —alrededor del 10 % de la población total— ha intensificado la competencia por empleos y recursos, lo que, unido a la reducción de ayuda humanitaria, podría volver a hacer atractivo el cultivo de opio, según teme la ONU.