La ONU elige al iraquí Barham Salih como nuevo alto comisionado para los Refugiados

Salih sustituirá en el cargo al italiano Filippo Grandi, quien dirige Acnur desde 2016.

La designación de Salih se produjo a propuesta de Guterres hace unos días y fue aprobada hoy por consenso por los 193 Estados miembro.

El nuevo alto comisionado asume el cargo en un contexto de crisis humanitarias prolongadas y con más de 110 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo, según ACNUR.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida a la decisión de la Asamblea General y expresó en un comunicado su "más profundo agradecimiento" a Grandi por "sus incansables esfuerzos en la protección de refugiados, desplazados internos y personas apátridas".

Salih, presidente de Irak entre 2018 y 2022, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el servicio público en Irak y en la región del Kurdistán, agrega la nota.

A lo largo de su carrera ha sido también primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán, en dos etapas y viceprimer ministro de Irak y ministro de Planificación, desempeñando un papel central en la reconstrucción del país tras el inicio de la guerra en 2003.

Según destacó la ONU en un comunicado, Salih aporta "experiencia diplomática, política y administrativa de alto nivel", así como "una visión humanitaria ligada a su participación en la gestión de crisis, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reforma institucional".