La ONU evacúa su base logística en Kadugli tras ataque que dejó seis cascos azules muertos

La misión de la ONU informó en un comunicado de que la medida se adoptó después de una evaluación exhaustiva de la situación de seguridad, que ha imposibilitado el funcionamiento normal de la ONU en la zona.

"Seguimos comprometidos con la implementación del mandato de nuestro Mecanismo Conjunto de Verificación y Monitoreo Fronterizo (JBVMM) y estamos vigilando de cerca los acontecimientos sobre el terreno. Reconsideraremos la reanudación de nuestras actividades en Kadugli cuando la situación lo permita", indicó UNISFA.

El ataque, atribuido por el Ejército sudanés al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), constituye el primero de este tipo dirigido directamente contra la UNISFA desde el estallido de la guerra en Sudán en 2023.

Tras el incidente, un avión de la misión evacuó a los muertos y heridos a la zona de Abyei y se recomendó acelerar la reubicación temporal de más de 30 miembros del personal de la base para protegerlos de posibles riesgos adicionales.

Kadugli, capital del estado de Kordofán del Sur, ha sido escenario de combates y bombardeos continuos entre las FAR y las Fuerzas Armadas de Sudán, enfrentados en una guerra abierta desde abril de 2023.

Las FAR negaron cualquier implicación en el ataque y calificaron de “mentiras” las acusaciones en su contra. La acción se produjo pocos días después de que el grupo controlara la zona de Heglig, donde se encuentra el principal campo petrolero del país, en el marco de su avance hacia el este tras expulsar al Ejército de Darfur.

La guerra en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y ha devastado el país, generando una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 13 millones de personas desplazadas, según datos de la ONU.