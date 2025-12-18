La prensa en Perú afrontó "año nefasto", con asesinato de 3 periodistas, denuncian gremios

"El presente año cierra con sangre en el periodismo peruano: tres periodistas asesinados", remarcaron en un comunicado conjunto el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

Los gremios de prensa mencionaron los asesinatos de Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica; Raúl Celis, en la amazónica de Iquitos; y Fernando Núñez, en la norteña Pacasmayo.

Recordaron que la semana pasada, a los pocos días del asesinato de Núñez, dos sicarios también intentaron asesinar a Castillejos, quien recibió tres impactos de bala en una calle de la ciudad selvática de Aguaytía.

"Su salud viene agravándose, por lo que las organizaciones firmantes solicitamos a los ministerios de Salud, Interior y Justicia y Derechos Humanos que sea trasladado a una unidad UCI de Lima", reclamaron las organizaciones.

El CPP, la ANP e Ipys exigieron, además, "que los crímenes cometidos contra Medina, Celis y Núñez, y el atentado contra Castillejos, sean investigados con la agudeza que merecen y que todos sus responsables enfrenten severas instancias".

Tras difundirse el reclamo de los gremios de prensa para que se otorgue una mejor atención a Castillejos, el Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que este jueves será trasladado a Lima desde el hospital de la ciudad de Tingo María, ubicada a unos 470 kilómetros de la capital peruana.

El Minsa aseguró en un mensaje en la red X que el periodista recibirá "atención médica especializada" en el Hospital María Auxiliadora de Lima y que la atención y traslado será cubierto por el estatal Seguro Integral de Salud (SIS).

En un informe presentado en octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que este año ha sido uno de los peores en las últimas décadas para la libertad de prensa en Perú, donde han sido asesinados periodistas, otros fueron amenazados de muerte y en todo el país se registraron diversas agresiones.

Mencionó entre estas a la persecución judicial a periodistas críticos, campañas gubernamentales de desinformación, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas.