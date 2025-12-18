La UA expresa inquietud por la prohibición de viajes impuesta por Trump a países africanos

Como hizo ya en junio ante una medida similar, la UA "expresó su preocupación por el posible impacto negativo de tales medidas en los vínculos interpersonales, los intercambios educativos, la colaboración comercial y las relaciones diplomáticas más amplias que se han cultivado cuidadosamente durante décadas", dijo a EFE Nuur Mohamud, portavoz del presidente de la Comisión (secretariado), Mahmoud Ali Youssouf.

"Si bien reconoce el derecho soberano de todas las naciones a proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la Comisión de la Unión Africana instó a Estados Unidos a ejercer este derecho de manera equilibrada, basada en la evidencia y que refleje los vínculos y la colaboración de larga data entre Estados Unidos y África", subrayó Mohamud.

África y Estados Unidos -añadió- siguen compartiendo "intereses mutuos en la promoción de las relaciones comerciales, la paz y los esfuerzos diplomáticos, y la cooperación global, y es en este espíritu que debe entenderse la posición de la Comisión".

Trump amplió este martes la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, además de personas con documentos de la Autoridad Nacional Palestina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En una orden ejecutiva, Trump justificó la medida por motivos de seguridad nacional y ordenó restringir por completo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

En junio pasado, Trump ya había decretado un veto total para los nacionales de doce países que continúan en la lista: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

También se mantienen las restricciones parciales impuestas previamente a Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Con la ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales.