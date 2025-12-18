La UE sanciona a 41 buques más de la flota fantasma que esquiva sanciones a petróleo ruso

Esos petroleros se han añadido a la lista de barcos sujetos a la prohibición de acceso a los puertos y de prestar una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo, explicó el Consejo de la UE en un comunicado.

Esta medida está destinada a los petroleros no pertenecientes a la UE que forman parte de la flota en la sombra del Kremlin y “eluden el mecanismo de limitación del precio del petróleo o apoyan al sector energético de Rusia”, indicó.

También a los buques que se encargan de movilizar equipación militar para Rusia o que participan en el transporte de cereales y bienes culturales ucranianos robados de Ucrania, añadió.

La medida de hoy, que eleva el total de buques sancionados a 597, está estrechamente relacionada con la decisión del pasado lunes de los ministros comunitarios de Exteriores de incluir en la lista a nueve facilitadores de la flota fantasma.

“La UE sigue dispuesta a intensificar la presión sobre Rusia y su cadena de valor de la flota fantasma, incluso mediante la adopción de nuevas sanciones”, indicó el Consejo.

Por su parte, la Comisión Europea señaló en un comunicado que atacar a la flota fantasma rusa es “crucial para limitar aún más los ingresos que Rusia genera con las exportaciones marítimas de petróleo e impedir su capacidad para financiar la guerra de agresión contra Ucrania”.

“Al imponer restricciones a la flota fantasma, la UE aumenta efectivamente los costes para Rusia, lo que perturba sus operaciones marítimas y detiene sus compromisos con los operadores de la UE”, afirmó el Ejecutivo comunitario.

Además, llamó la atención sobre los “graves riesgos para la seguridad marítima y el medio ambiente” que plantean estos buques, a menudo antiguos y con un seguro insuficiente.

“Con esta decisión, la UE demuestra su compromiso de adoptar nuevas medidas para aumentar la presión sobre Rusia, en particular durante el proceso de negociación de un acuerdo de paz que se está llevando a cabo”, resumió.

En respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022, la UE ha ampliado considerablemente las sanciones contra Moscú con el objetivo de debilitar significativamente su base económica, privarle de tecnologías y mercados críticos y reducir considerablemente su capacidad para librar la guerra.

Mientras Rusia siga violando las normas fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la ley internacional humanitaria, la UE ha asegurado que mantendrá en vigor todas las medidas restrictivas impuestas y adoptará otras adicionales si fuera necesario.

La Unión Europea espera adoptar el próximo paquete de sanciones contra Moscú, el vigésimo desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, en febrero con ocasión del cuarto aniversario de la guerra.