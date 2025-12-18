Las fuerzas de seguridad españolas registran un laboratorio por el brote de peste porcina

La operación policial ha sido ordenada por un juzgado, que investiga si se ha cometido un delito contra el medio ambiente por el brote de esta infección, detectada a finales del pasado mes de noviembre en Cataluña (noreste español), debido a las sospechas de que proceda de un laboratorio que trabaja con el virus.

La policía nacional española y la regional de Cataluña informaron de que el operativo se desarrolla con los protocolos de seguridad que requiere el acceso a este tipo de instalaciones.

De hecho, IRTA-CReSA está desde hace días bajo sospecha, ya que los primeros jabalís muertos a causa de la infección aparecieron cerca de sus instalaciones.

La investigación judicial es simultánea a la auditoría que el gobierno regional de Cataluña ha encargado al laboratorio para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han localizado los jabalíes afectados.

Esos cinco centros, incluido el propio IRTA-CReSA, están en el foco a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid).

El documento detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007, y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

El Gobierno español ha confirmado 25 casos positivos de peste porcina en jabalíes de la única zona afectada por ahora, sin que se haya detectado granjas de cerdos que pudieran estar afectadas.