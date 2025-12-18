Líder del Ejército sudanés trata en Egipto posible tregua entre creciente presión militar

Según un comunicado de Presidencia de Egipto, vecino del norte de Sudán y mediador en la guerra, Al Burhan y Al Sisi "explorarán formas para resolver la crisis sudanesa, además de para fortalecer y apoyar las distinguidas relaciones bilaterales entre los dos países en diversos campos".

La visita del máximo líder militar y jefe del Consejo Soberano, que gobierna en Jartum, se produce en medio de crecientes presiones internacionales, en particular del llamado "Cuarteto de Sudán", para un alto el fuego en la guerra iniciada en abril de 2023, que ha convertido el país en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.

Ese cuarteto, compuesto por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU), exige una inmediata e incondicional tregua humanitaria de tres meses y el inicio de conversaciones entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) para una solución negociada.

Tanto el Ejército como las FAR han anunciado que están abiertos a una tregua, si bien Al Burhan ha exigido en varias ocasiones la salida de los paramilitares de las ciudades que han ocupado y su desarme, así como excluir a EAU del grupo de mediadores por su "ayuda a los rebeldes".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su viaje a El Cairo se produce tres días después de la visita que realizó en Riad para abordar con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, la propuesta de tregua para Sudán respaldada por el mandatario republicano, Donald Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esos desplazamientos del líder sudanés coinciden también con el recrudecimiento de los combates en la extensa región de Kordofán, en el centro-sur de Sudán, donde cada una de las partes en conflicto intenta conseguir el mayor avance posible en el terreno antes de una eventual pausa.

Las FAR han conseguido durante el conflicto hacerse fuertes en la vasta región occidental de Darfur, compuesta por cinco estados, e intentan avanzar hacia el este, en la rica región petrolera de Kordofán, por su estratégica situación entre el oeste y los estados del centro y el este, incluida Jartum.

El Ejército, por su parte, que a finales de octubre pasado perdió su último reducto en todo el oeste con la caída de la ciudad de Al Fasher, procura avanzar hacia el oeste para repeler la incursión de las FAR y recuperar al menos a Al Fasher.

La guerra en Sudán ha causado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.