Llegada de Kast genera miedo a migrantes venezolanos y felicidad a oposición en el exilio

Algunos luchan por una regularización contrarreloj antes de que tome posesión el próximo día 11 de marzo. Mientras tanto, los políticos venezolanos que residen en Chile celebran la victoria de Kast pero creen que su discurso anti inmigración se moderará ahora que ya es presidente.

Y es que según un informe publicado este jueves por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la migración venezolana es ya una gran contribución para Chile, con gran potencial de futuro.

Actualmente aportan un 1,03% de la recaudación fiscal, cifra que se podría elevar al 1,28 si se opta por una regularización e integración efectiva del casi medio millón de migrantes venezolanos que viven en Chille, el país con la tasa de ocupación más amplia de migrantes en Latinoamérica.

Manuel, un inmigrante irregular que nos solicita que cambiemos su nombre por seguridad, asegura que entró al país hace varios años mediante un paso no habilitado. Contrató a un coyote, una persona que trafica con el paso de personas para la salida de Venezuela, y se embarcó en una vida en Chile. Afirma a EFE que le da “temor abandonar el país”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Me da un poco de miedo .Tengo una vida establecida aquí. Kast te invita a salir del país pero yo ahora mismo no tengo recursos”, explica antes de calificar de engañosa la propuesta en campaña del candidato, quien dijo que tendrían que “salir para volver a entrar por la puerta”, como migrantes regulares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Eso es mentira. Él dice que salga y que nos recibe de nuevo con una visa y legalmente, pero eso no va a suceder”, afirma Manuel.

“No todos somos delincuentes. La mayoría estamos sobreviviendo como lo hago yo. Luchando. Yo no tengo mis papeles pero tengo la mejor disposición de trabajar y contribuir al país si me llegan a dar la oportunidad de regularizar”, agrega a EFE.

Alma es otra venezolana que pide no publicar su nombre ante la coyuntura actual. En 2021 atravesó irregularmente Colombia, Ecuador y Perú hasta llegar a Iquique, en Chile. Luego voló a Santiago. Su marido y sus dos hijos ya están regularizados, aunque su hija ahora se encuentra en Venezuela y reclama que llevan meses para conseguir una visa. Alma sigue irregular.

“En la campaña de Kast lo único de lo que se habló fue de sacar a las personas irregulares. Ha crecido mucho la xenofobia y la mayoría de las personas ni siquiera estudiaron el proyecto que tenía Kast y solamente se enfocan en sacar a los irregulares”, explica Alma, quien cree que si hubiera cambio de Gobierno en Caracas muchos regresarían.

Guarequena Gutiérrez Silva, que fue embajadora de Venezuela en Chile cuando el líder de la oposición era Juan Guaidó, tiene un sentimiento distinto.

“Preferimos que ganara él. Jara (contrincante de Kast en la segunda vuelta) es militante del Partido Comunista. Eso, a los venezolanos, incluso a los irregulares, les da mucho miedo”.

Igual que Gabriel Cardozo, quien hizo campaña por Kast en 2021 desde el sector migrante venezolano, pero cree que éste no va a cumplir su promesas.

“Cuando Kast habla de los migrantes y deportaciones es, nada más, un decir para acaparar votos en la comunidad chilena. Mientras estén las relaciones diplomáticas rotas con Venezuela, no hay manera de posible de deportar", afirma.

"Tampoco de hacer deportaciones masivas en el cumplimiento de las normas internacionales que el mismo Chile ha asumido. Si algo caracteriza a Kast es que va a actuar siempre pegado a la legalidad”, sentencia.