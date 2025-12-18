Los agricultores griegos seguirán bloqueando carreteras durante las vacaciones navideñas

Con la decisión de hoy, los campesinos rechazaron la oferta del Gobierno del primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, de negociar algunas de sus demandas siempre que primero "liberen las vías" del tráfico, bloqueadas con miles de tractores.

"Quien está cerrando las carreteras es el Gobierno con su postura intransigente. Sus anuncios son solo para consumo mediático", dijo Rizos Marudas, presidente de la Federación de Asociaciones Agrícolas de la región de Larisa, durante una reunión de los agricultores griegos celebrada hoy en Serres, informó el portal News247.

"No le vamos a hacer el favor al primer ministro de irnos de las carreteras", recalcó por su parte Kostas Anestidis, otro líder sindical.

Si bien decidieron seguir con sus movilizaciones durante las fiestas navideñas, los agricultores y ganaderos que llevan casi tres semanas bloqueando decenas de puntos clave de carreteras y autopistas en toda Grecia, así como varios cruces fronterizos, prometieron "reaparcar" sus tractores este fin de semana para facilitar el intenso tráfico previsto.

Eso sí, dejaron claro que con ello quieren facilitar solo el paso de vehículos particulares, pues se espera que millones de griegos se desplacen hacia sus pueblos o ciudades de origen.

"Los agricultores honestos son los que están en la calle y por eso debemos ver cómo mantener al pueblo griego a nuestro lado", explicó Kostas Tzellas, presidente de la Asociación de Campesinos de Karditsa, y añadió que también levantarán las barreras de las estaciones de peaje para que pasen libremente los vehículos.

Pese a los problemas creados durante las últimas semanas en el tránsito de carreteras, puertos y hasta aeropuertos, ocho de cada diez griegos sigue calificando de "justas" las demandas de los agricultores, según sondeos recientes.

Sin embargo, debido a los al menos 6.000 tractores que se encuentran en los diferentes bloqueos de todo el país, es probable que en ciertos puntos resulte imposible abrir del todo las autopistas, lo que podría crear serios atascos este fin de semana.

La decisión de intensificar sus movilizaciones tiene lugar tan solo tres días después de que se produjera un primer acercamiento entre los campesinos y el Gobierno, que el pasado lunes se mostró dispuesto a negociar algunas de sus demandas relacionadas al alto precio de producción o los impuestos que gravan el diésel.

Algunos líderes sindicales calificaron entonces como una "posible buena base de diálogo" dicho anuncio gubernamental.

Pero unas horas después, más de 480.000 agricultores vieron que ELGA, el organismo público de seguridad social agrícola, había retirado de sus cuentas bancarias unos 40 millones de euros en cotizaciones antes de que el Estado les transfiriera los 487 millones de euros en subsidios, cuyo desembolso estaba programado para este mes.

El acontecimiento provocó un intenso malestar entre los campesinos y el Gobierno se apresuró a señalar que el retiro anticipado de dinero (normalmente las cotizaciones agrícolas se restan de los subsidios una vez que estos ya se les han sido transferidos) era producto de un "error técnico".

Los subsidios fueron finalmente transferidos a los beneficiarios entre el martes y el miércoles pasados, pero ello no fue suficiente para calmar el descontento reinante en el sector.

Entre las demandas de los agricultores griegos destaca el pago de subsidios e indemnizaciones atrasados, gestionados por la agencia estatal OPEKEPE, ahora envuelta en un escándalo por la presunta malversación de cientos de millones de euros en fondos agrícolas de la Unión Europea.