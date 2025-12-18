Los demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein: Chomsky, pasaportes y mensajes

En las fotografías, parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein, también se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana.

En las otras fotos, Bill Gates posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y Chomsky aparece conversando junto a Epstein en un avión privado.

En la captura de pantalla compartida por los demócratas se lee una conversación que reza: "No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?"

A continuación, se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima -18 años- altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida, que se encuentra en Rusia-.

La quinta fotografía muestra un pie de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.

No están claros el lugar, las fechas o los autores de estas imágenes.

La semana pasada los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes entre las que destacan las del presidente, Donald Trump, posando junto a varias mujeres.

Estas cinco fotografías corresponden al material que la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, citación judicial mediante, logró que el Departamento de Justicia comenzara a publicar material desclasificado de su investigación sobre Epstein a partir del pasado septiembre.

A su vez, el Congreso aprobó por amplia mayoría el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.

Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

"A medida que se acerca la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué tiene exactamente en su poder el Departamento de Justicia. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca", clamó hoy en un comunicado el demócrata Robert Garcia, miembro de la Comisión.