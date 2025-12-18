Los líderes europeos defienden las leyes digitales de la UE tras las amenazas de Trump

En la cumbre que celebraron hoy en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE subrayaron "la necesidad de combatir la desinformación y la manipulación extranjera y de proteger los medios de comunicación libres y plurales".

En este contexto, destacaron "la responsabilidad legal de las plataformas en la lucha contra la difusión de desinformación y contenidos ilegales" y reafirmaron "la autonomía regulatoria de la UE en la esfera digital", según recogen las conclusiones de la cumbre.

La defensa de las leyes tecnológicas se produjo tras las recientes amenazas del Gobiernos estadounidense contra la Unión Europea, después de la multa de 120 millones de euros que Bruselas ha aprobado contra X por falta de transparencia y las investigaciones que ha abierto a Google y Meta por el uso de la inteligencia artificial.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos amenazó el pasado martes, en un mensaje en X, con utilizar "cualquier herramienta" contra empresas europeas -entre las que mencionó a Accenture, DHL, Siemens o Spotify- "si la UE y sus Estados miembros insisten en seguir restringiendo, limitando y desalentando la competitividad de los proveedores se servicios estadounidenses".

Mientras, Bruselas, que mantiene abiertas otras investigaciones a tecnológicas estadounidenses como Amazon o Apple, pero también, entre otras, a las chinas Temu y Shein, insiste en su mensaje de que aplica las normas de forma "justa a todas las empresas que operan en la UE".

"Continuaremos aplicando muestras reglas de forma justa y sin discriminación", dijo el martes el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier.