Luis Tosar, en una película sobre los "mártires" tiroteados por EEUU en el Canal de Panamá

En una rueda de prensa en la que el equipo de producción ofreció detalles de la última semana de rodaje y de los planes proyectados de estreno de la cinta en 2027, Tosar (Galicia, 1971) señaló que desde que hace unos años leyó el guión le interesó "muchísimo" la historia.

"Hay algo que es muy fascinante en esta relación tan insólita que tuvo Panamá con Estados Unidos a lo largo de décadas", indicó el actor español.

El varias veces ganador del Premio Goya manifestó que entiende que parte de todo eso es "esta búsqueda incesante de la identidad (nacional), que evidentemente tiene que estar en el día a día de cualquier panameño y que de alguna manera refleja esta historia" en la propia película.

La gesta del 9 de enero de 1964 fue un punto de inflexión en el largo proceso de luchas generacionales por la recuperación de la soberanía de Panamá en el Canal, que construyó y administró EE.UU. desde 1914 hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando lo traspasó al Estado panameño gracias a los Tratados Torrijos-Carter.

En ese sentido, la producción explica que esta cinta coral "entrelaza teatro, cine y documental para reflexionar sobre la identidad panameña y los acontecimientos históricos del 9 de enero de 1964, desde una mirada profundamente humana y contemporánea".

Tosar junto a Indhira Serrano, actriz del cine y la televisión en Colombia y Jalsen Santana, actor de trayectoria en el cine de República Dominicana, integran el elenco internacional del filme, que es una producción de España, Brasil y Panamá.

En el elenco panameño figuran Lucho Gotti, Isabel Burgos, Luis Gustavo Macías, Michelle Alpízar y Juan David Guardia, entre otros.

La película de Luis Romero está inspirada en la obra de teatro homónima de su fallecida madre Mireya Hernández, pieza teatral que ganó el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en 2006.

En 'Sucedió en enero', Luis Tosar es Eugenio Torchár, un director teatral de fama internacional que viaja a Panamá y reúne a un grupo de actores que protagonizan una obra de teatro sobre los sucesos del 9 de enero de 1964.

Tosar dijo a EFE que si bien conocía algo de la historia de Panamá y del Canal, es cierto que había "ciertos aspectos de todo el proceso de descolonización y de toda esta relación tan peculiar que ha tenido Panamá con los EE.UU. que eran completamente desconocidos para mí y que de alguna manera descubrí leyendo el propio guión y la obra de teatro en la que está basada esta historia".

El actor gallego opina que es un momento "especialmente sensible" el que se está viviendo el día de hoy porque, dijo, "muchas de estas cosas que ocurrieron en 1964 (en Panamá), de alguna manera están teniendo un eco tremendo en los días que estamos viviendo hoy".

"Tenemos a Donald Trump poniendo portaaviones en el Caribe, intentando gestionar e intentando monitorizar de la manera más directa posible la política y toda la geopolítica de Mesoamérica, por no decir casi la del mundo entero, y creo que estamos ante una nueva etapa neocolonialista, por así decirlo", remarcó Tosar.

"Es decir -prosigue-, hace muy pocas décadas todavía había unos estudiantes que intentaron ir a poner a ejercer su derecho de poner la bandera panameña y fueron represaliados con tiros por el ejército americano. No creo que estemos tan lejos de una situación similar, espero que no, pero estamos viviendo cosas que tienen mucho eco aquí al lado".