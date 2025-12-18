Macron busca una "negociación tranquila" para aprobar préstamo a Ucrania con activos rusos

"Hemos asegurado la movilización de estos activos. Es algo muy bueno, ya se ha hecho. Ahora debemos asegurar una financiación mediante un préstamo; vamos a encontrar la solución técnica y, por lo tanto, no debemos dividirnos por modalidades técnicas. Es necesario que cada uno sea respetado", declaró Macron desde Bruselas, antes del Consejo Europeo de este jueves.

El presidente francés aseguró que buscará "una negociación tranquila" con sus pares europeos reticentes, entre ellos el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quien ve muy arriesgada esa iniciativa desde el punto de vista legal y diplomático. Su país es sede de la firma Euroclear, que custodia la mayor parte de activos rusos inmovilizados por la UE.

"La Comisión Europea, de acuerdo con su papel, ha hecho varias propuestas técnicas. Quiero decir aquí que debemos buscar un acuerdo en medio de la calma y el respeto de los unos por los otros. Lo bueno es que todos compartimos el mismo objetivo. Y eso es lo más importante", señaló Macron, quien se dijo "confiado en encontrar una solución".

El préstamo llamado de "reparación" al que alude Macron prevé conceder 210.000 millones de euros a Ucrania mediante el uso de activos soberanos rusos inmovilizados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Macron insistió en que la UE seguirá apoyando "el esfuerzo de resistencia" de los ucranianos y agregó que "al mismo tiempo a ese apoyo financiero" se abre la puerta a "continuar con las negociaciones con Rusia si este país se las toma en serio, algo que legítimamente nos crea dudas en este momento", comentó.