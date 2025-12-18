Marruecos avanza en la reconstrucción tras el seísmo de 2023, pero persisten las quejas

Dos años después del terremoto, el Gobierno marroquí asegura haber invertido más de 4.500 millones de dirhams (417 millones de euros) en la reconstrucción de 51.154 de las cerca de 56.000 viviendas dañadas total o parcialmente.

Además, se destinaron 2.400 millones de dirhams (222 millones de euros) al pago de ayudas mensuales de 2.500 dirhams (231 euros) a los damnificados durante un año y medio tras la tragedia.

Sin embargo, ciudadanos de las poblaciones afectadas cuestionan el alcance de estas ayudas. Mohamed, soldado jubilado y uno de los damnificados por el terremoto en la localidad de Amizmiz, al sur de Marrakech, asegura que las ayudas "no alcanzaron a muchos".

Cerca de su casa, en las faldas del Atlas, Mohamed denunció, en declaraciones a EFE, que pese a residir en la misma vivienda, solo su madre -que vive en la planta baja- recibió la ayuda estatal mientras que él y su hermana -viuda con hijos- quedaron excluidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Nos pasamos cerca de un año y medio en tiendas de campaña y, al final, solo mi madre recibió la ayuda financiera; nosotros no”, criticó Mohamed, mostrando las grietas en el techo de un tercer piso aún sin restaurar. Explicó que los 80.000 dirhams (7.400 euros) que recibió su madre solo cubrieron la restauración de la planta baja y el primer piso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Gobierno marroquí, los 80.000 dirhams corresponden a las familias cuyas casas sufrieron daños parciales, mientras que las viviendas totalmente destruidas reciben ayudas de 140.000 dirhams (12.900 euros).

Mohamed, miembro de la llamada "Coordinadora de los Damnificados del Seísmo de Al Haouz", explicó que esta agrupación reúne a unas 500 personas, muchas de las cuales no han recibido respuesta a las reclamaciones presentadas.

La coordinadora -recordó- protagonizó varias sentadas de protesta en la provincia y en Rabat. Su presidente, Said Ait Mahdi, cumple desde diciembre pasado una pena de un año de cárcel acusado de difamación, difusión de alegaciones y agresión a un funcionario público, tras criticar la gestión pública del terremoto.

En Amizmiz -situada en la provincia de Al Haouz, donde más víctimas mortales y daños se registraron por ser la más próxima al epicentro-, las huellas del terremoto siguen visibles aunque el panorama ha cambiado respecto a los meses anteriores. Las tiendas de campaña que hace un año ocupaban calles y descampados desaparecieron dando paso a casas rehabilitadas.

Aún se observan casas totalmente derruidas y otras ya restauradas, mientras continúan los trabajos de reconstrucción con un ir y venir constante de albañiles y camiones cargados de cemento o de ladrillos.

El terremoto del 8 de septiembre de 2023 fue de una magnitud de 6,8, y se produjo en una zona montañosa del Alto Atlas afectando las seis provincias de Al Haouz, Taroudant, Marrakech, Chichaoua, Ouarzazate y Azilal, y causando también más de 5.000 heridos.

En la provincia de Al Haouz, se censaron 26.290 viviendas afectadas, de las cuales 24.650 habían sido reconstruidas a finales de noviembre, explicó a EFE Abdelghani Taibi, director regional del Ministerio de Equipamiento y Agua.

"Hay una importante movilización y la acción progresa de manera continua. Si mantenemos esta cadencia, esperamos alcanzar el 97 % a finales del año", afirmó.

Taibi insistió en que las autoridades desplegaron comisiones mixtas sobre el terreno y una plataforma digital para determinar los hogares damnificados, garantizar "que nadie quede excluido de la ayuda" así como "examinar los recursos" presentados por algunos ciudadanos.

El funcionario precisó que la ayuda de reconstrucción se concede al propietario y jefe del hogar, y no a todos los ocupantes, y subrayó que, aunque la reconstrucción se realiza en "condiciones difíciles" con pueblos aislados y zonas elevadas que complican el trabajo de las máquinas, la intervención de las autoridades se está realizando "en tiempo récord".