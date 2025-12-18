Marruecos dispersa a centenares de migrantes de la frontera con ciudad española de Ceuta

La situación comenzó a tensarse en la tarde de este miércoles, cuando más de 300 migrantes se concentraron en las inmediaciones de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo con la ciudad ceutí, informaron a EFE fuentes policiales.

La actuación de Marruecos se llevó a cabo después de varios días de presión en el vallado, sobre todo debido a las adversas condiciones meteorológicas, lo que permitió la entrada irregular saltando la valla de más de 30 migrantes.

Esos migrantes, de diferentes países del África Subsahariana, aprovecharon los efectos de la borrasca que azota a la zona para acceder a Ceuta saltando la valla, de diez metros de altura, ya que las condiciones meteorológicas complican el funcionamiento de los sensores que detectan la intromisión, porque la fuerza del viento provoca muchas alarmas.

Los migrantes dispersados por Marruecos estaban en los montes cercanos a Ceuta y estaban siendo controlados por la Guardia Civil española, según las mismas fuentes.

Muchos de los migrantes subsaharianos que entraron en Ceuta difundieron diferentes imágenes en las redes sociales de sus llegadas al centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI), donde están acogidos.

Miles de personas procedentes de distintos países de África se concentran en territorio marroquí, cerca de la frontera con la ciudad española de Ceuta, para intentar saltar la valla fronteriza, y en distitnos momentos se han producido saltos masivos de esta frontera, fuertemente protegida por un sistema de vallado, que incluye las polémicas concertinas (alambres con cuchuillas cortantes).

En lo que va de año, 3.396 personas llegaron a Ceuta de manera irregular a través de la frontera terrestre con Marruecos, un 42,3 % más que el año anterior, según los datos oficiales del Ministerio de Interior español.

Asimismo ocurren estas entrados irregulares en la ciudad española de Melilla, también fronteriza con Marruecos, aunque en menor medida.