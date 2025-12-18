Más de 450 personas demandan al Gobierno japonés por no actuar contra el cambio climático

"La progresión del cambio climático ha provocado un mayor riesgo de insolación, daños causados ​​por fuertes lluvias y tifones, un aumento del coste de la vida y restricciones a las actividades al aire libre", detalla la demanda, compartida con EFE por el equipo de abogados que la presentó.

"A pesar de estas violaciones reales de los derechos humanos, el Gobierno no ha tomado medidas efectivas para prevenir estos daños", advierten.

Entre los impulsores de la demanda hay activistas medioambientales, científicos y artistas, pero también trabajadores del sector primario y menores de edad, según detallan los propios demandantes en una página web.

El grupo planea además presentar una segunda demanda en febrero de 2026 que se unirá a la de este jueves, explican en la web, donde animan a otros japoneses a unirse a la causa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los demandantes, 452 personas en total, piden una indemnización por daños y perjuicios de 1.000 yenes (unos 5,5 euros) por cabeza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de "la primera demanda estatal de compensación por cambio climático en Japón", según un resumen de la iniciativa publicado en la página web del grupo.

En la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito de Tokio, el grupo argumenta que las medidas aprobadas por el Gobierno japonés para reducir las emisiones contaminantes del país son insuficientes para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar a 1,5 grados el calentamiento global con respecto a los niveles preindustriales.

"El Gobierno está en posición de promover medidas contra el cambio climático en Japón, pero no ha establecido objetivos para vías apropiadas de reducción de gases de efecto invernadero para limitar el cambio climático a niveles consistentes con el objetivo de 1,5 °C, ni ha formulado planes efectivos o promulgado legislación para lograr esos objetivos", aseguran.