Más de 50.000 personas desplazadas en el centro de Sudán por la escalada de combates

"Entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre de 2025, alrededor de 50.445 individuos fueron desplazados desde poblaciones de Kordofán debido al aumento de la inseguridad", dijo el último informe de la Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM, en inglés) de la OIM.

Se han registrado "39 incidentes de desplazamiento desde el inicio de la escalada el 25 de octubre de 2025", de acuerdo con el informe, que precisó que se constató el desplazamiento de alrededor de 40.350 personas en Kordofán Norte, mientras que en Kordofán Sur unas 9.845 personas se han visto obligadas a desplazarse y 250 individuos en el oeste de la región.

La región de Kordofán, situada en el centro de Sudán, ya acogía a más de un millón de ciudadanos desplazados internamente, según la OIM.

El Ejército de Sudán anunció el 17 de diciembre que integró una "gran fuerza militar" destinada a liberar las regiones de Kordofán (centro) y Darfur (oeste) que están bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según datos oficiales de las Fuerzas Armadas sudanesas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los combates se recrudecieron entre el Ejército y los paramilitares en la región de Kordofán, que provocaron decenas de muertos esta semana pese a las presiones para un alto el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

Tanto el Ejército como los paramilitares iniciaron una amplia campaña militar en Kordofán, tras la caída en octubre pasado de la ciudad de Al Fasher en manos de los paramilitares, capital de Darfur Norte, que era el último reducto de los militares oficiales en todo el oeste de Sudán.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.

Las presiones internacionales para un alto el fuego humanitario aún no han dado resultados pese a que las partes en conflicto han reiterado que están abiertas a una tregua.